Le match amical Pays-Bas-Espagne annulé

Encore un événement de football qui n'aura pas lieu en raison du coronavirus. Le match amical prévu le 29 mars prochain à Amsterdam entre les Pays-Bas et l'Espagne est d'ores et déjà annulé, alors que les championnats néerlandais et espagnols sont suspendus.

Nombre de sélections européennes ont prévu de disputer des matches amicaux en vue de se préparer pour l'Euro. Un Championnat d'Europe dont l'organisation pourrait également être remise en cause ; une réunion à l'initiative de l'UEFA se tenant mardi pour prendre une décision concernant la poursuite des compétitions européennes.

Pour ce qui de l'équipe de France, elle doit disputer deux rencontres contre l'Ukraine le 27 puis la Finlande le 31 mars. Deux matches qui seront joués à huis-clos au stade de France, dans la foulée des mesures prises par le gouvernement en début de semaine.

Deux rencontres qui pourraient être annulées selon 'L'Equipe', d'autant plus si l'Euro venait à être annulé ou reporté.