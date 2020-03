Le premier footballeur allemand touché reconnaît avoir "eu peur"

"Ca a commencé le 10 mars avec une toute petite irritation dans la gorge", raconte au journal 'Westfalen-Blatt' le joueur de 20 ans du SC Paderborn, actuel dernier du championnat, "le lendemain j'ai eu des maux de tête, mais j'ai continué à m'entraîner".

"Le 12 mars j'ai eu les premières bouffées de chaleur (...) et un jour plus tard c'était vraiment fort. Fièvre et forts tremblements. A ce moment là j'ai vraiment eu peur pour la première fois. Il a fallu quatre jours pour que la fièvre baisse, et à partir de là je suis allé mieux de jour en jour", poursuit Kilian.

Le joueur lance dans cette interview un appel pressant à respecter les consignes des autorités sanitaires: "Je peux maintenant faire part de mon expérience: je suis sportif et en forme, mais j'ai dû lutter durement contre le virus. Pour les gens qui ont des pathologies, ça peut mettre en danger leur vie", dit-il.

Reparti chez ses parents à Dortmund dès le début de sa maladie, le jeune international Espoirs n'a pas été hospitalisé, parce que sa mère est infirmière et a pu s'occuper de lui en l'isolant à domicile. "Si j'étais resté seul à Paderborn, je serais allé à l'hôpital", affirme-t-il.