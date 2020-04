Le président de Brescia Massimo Cellino est positif au COVID-19

Le président de Brescia, Massimo Cellino, a indiqué dans une interview à 'La Repubblica' avoir contracté le coronavirus.

Le dirigeant du club où évolue Mario Balotelli a longuement milité pour un arrêt de la Serie A, affirmant que la santé passait avant tout.

Cellino a évoqué ses symptômes et a raconté sa maladie : "Après deux semaines de quarantaine à Cagliari, je suis allé à l'hôpital pour me faire dépister, a annoncé le dirigeant. Ma fille a eu le virus, mon fils non. Et moi je l'ai actuellement. Les symptômes ? Une fatigue excessive et des fortes douleurs aux os", a-t-il confié.

Pour rappel, la Lombardie est l'une des zones les pus touchées par le Covid_19 en Italie.