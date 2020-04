Le PSG lance une plateforme d'appel aux dons

Le club du Paris Saint-Germain a lancé un appel aux dons pour aider le personnel soignant à lutter contre la pandémie de coronavirus.

"Face à la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain rassemble sa communauté pour venir en aide aux soignants et aux populations les plus vulnérables. Acteur responsable et engagé, le Club parisien entend jouer pleinement son rôle citoyen en mettant en place une exceptionnelle chaine de solidarité", écrit le PSG sur la page dédiée aux dons.

Les bénéfices récoltés s'ajouteront aux 200.000€ déjà obtenus grâce à la vente du maillot édition spéciale "Tous Unis", réalisées il y adeux semaines et seront utilisés pour les besoins des soignants.

En plus du club, plusieurs joueurs ont déjà fait des dons à différentes organisations pour participer à la mobilisation générale contre le virus. C'est notamment le cas de Neymar rentré au Brésil pour le confinement, ou encore Mbappé.