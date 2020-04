VIDÉO : Les stories du jour avec Gana Gueye et Kurzawa

Le coronavirus frappe de plein fouet les championnats européens, et les joueurs doivent s'occuper d'une façon ou d'une autre.

La but, garder la forme et s'entretenir du mieux possible pour être au rendez-vous lors de la reprise du championnat, si la pandémie le permet un jour.

C'est notamment le cas des joueurs du PSG. Alors que Di Maria a toutes les peines du monde à rester confiné chez lui, Idrissa Gana Gueye et Layvin Kurzawa montrent comment ils se maintiennent en forme en cette période de confinement.