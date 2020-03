Villas-Boas propose de terminer la saison en décembre

Quand le football pourra-t-il reprendre et, par conséquent, quand les championnats pourront-ils arriver à leur terme ? Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager en Europe et partout dans le monde, la question continue de se poser.

Interrogé par 'RMC', André Villas-Boas a affirmé que pour des raisons économiques, la saison devait absolument aller à son terme. Il propose toutefois de ne rien précipiter et de la terminer en décembre prochain, avant d'enchaîner sur deux saison réparties sur les années civiles 2021 et 2022. Ce qui permettrait d'enchaîner avec le Mondial en décembre.

"Tous les clubs se trouvent dans une situation économique catastrophique. C’est très difficile, a-t-il confié. On commence à penser que le plus viable serait de finir cette saison en novembre-décembre et enchaîner sur un calendrier civil à partir de 2021 pour arriver jusqu’en 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Après il faudra qu’on revienne à un calendrier normal."