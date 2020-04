Ligue des champions, un format réadapté ?

À l'image de l'ensemble des championnats européens, la Ligue des champions et la Ligue Europa sont suspendues et perturbées par la pandémie de Coronavirus. Alexander Ceferin, président de l'UEFA, a indiqué récemment que les deux compétitions devront être terminées pour le 3 août au maximum, mais le confinement est encore de mise dans beaucoup de pays européens et un véritable casse-tête se profile pour le calendrier des compétitions européennes.

En effet, lors de l'interruption de la saison, certaines équipes comme le PSG, l'Atletico Madrid, l'Atalanta et le RB Leipzig avaient décroché leur billet pour les quarts de finale de la compétition, mais les quatre autres huitièmes de finale retour doivent encore être joués. Autant dire que l'UEFA va entamer un véritable contre la montre. Plus les jours passent, et plus les possibilités de terminer les deux compétitions européennes s'amenuisent.

À moins de trouver une solution, comme ce fut évoqué par la presse européenne il y a quelques semaines, en changeant la formule et en faisant des matches uniques à partir des quarts de finale. Selon les informations de la Cadena Ser, ce scénario se préciserait et l'UEFA aurait trouvé une solution pour que les deux compétitions européennes puissent aller à leur terme, sans perturber le calendrier des championnats nationaux.

En effet, le média espagnol avance qu'après des discussions entre l'UEFA et l'ECA, la solution envisagée serait de jouer l'ensemble des matches durant le mois d'août. Mais afin de ne pas finir la saison trop tard, le calendrier serait resserré et surtout la formule habituelle de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ne serait pas respectée. En effet, une fois les huitièmes de finales terminés, les quarts et les demis se joueraient dans un match unique, sur terrain neutre et à huis clos.

Une manière de gagner du temps et d'éviter de faire jouer les joueurs tous les trois jours. Le tournoi se disputerait sur deux semaines à partir des quarts de finale. Pour les joueurs engagés dans les équipes allant jusqu'au bout de la C1 et de la C3, ils auraient ensuite trois semaines de vacances avant de reprendre la saison 2020-2021. Les instances du football européen réfléchissent donc à toutes les solutions possibles pour terminer la C1 et ne pas faire une saison blanche dans la compétition, sans pour autant que cela n'impacte trop la saison suivante.