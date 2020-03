"Cela va durer quelques semaines"

La Ligue 1 est à l'arrêt "jusqu'à nouvel ordre". La LFP a officialisé la suspension du championnat de France de football, selon toute vraisemblance pour au moins deux semaines, ce qui était dans l'air du temps depuis la prise de parole du président de la République et le communiqué de la FFF de jeudi soir. Les clubs de Ligue 1 vont donc devoir patienter et tout faire pour maintenir leurs joueurs en bonne santé en attendant de reprendre la compétition dans quelques semaines.

Quatrième de Ligue 1 et dans la course pour la qualification à la Ligue des champions, le LOSC va poursuivre ses entraînements dans les prochains jours. L'inconnu est de mise pour l'ensemble des acteurs du football français face à cette décision d'arrêter le championnat. Gérard Lopez, président du LOSC, a donné son point de vue après l'annonce de la suspension des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ce vendredi matin, des propos relayés par 'L'Equipe'.

"Être dans l'anticipation, dans le contrôle"

"Aujourd'hui, nous sommes dans l'inconnu, en général, pas seulement dans le foot. Nous savons que l'isolement qui a eu lieu en Chine et en Corée du Sud a permis de freiner et même d'inverser la tendance sur les cas de coronavirus. Donc le fait d'éviter les rencontres entre beaucoup de personnes, c'est la meilleure façon d'arrêter ça. Et si jamais l'Euro est reporté, on pourra terminer le championnat normalement. Pour l'instant, je pense qu'on est partis pour quelques semaines", a indiqué le propriétaire de Lille.

Le président du LOSC a indiqué que son équipe première va continuer de s'entraîner dans les prochains jours mais confirme qu'il va prendre des mesures : "On va "implémenter" un plan d'hygiène renforcé. On est en discussions avec les services médicaux, etc. On va continuer à laisser s'entraîner les joueurs mais avec des mesures très, très poussées en termes de prévention mais aussi en termes de check-up. Il faudra être dans l'anticipation, contrôler".

Lors du point presse organisé pour annoncer la suspension de la L1, Didier Quillot allait dans le même sens que Gérard Lopez et compte bien voir la Ligue 1 aller à son terme : "L’UEFA va décider de certaines choses, aujourd’hui, on ne sait pas quoi. Ils vont décider de choses qui vont peut-être libérer des dates. Si l’UEFA libère des dates... Dès l’instant où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et il faut qu’il s’achève. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera".