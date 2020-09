Monaco annonce deux cas positifs

Les annonces de tests positifs au Covid-19 se font de plus en plus nombreuses en France et le football n’y échappe pas. Entre les six cas du PSG ou le départ de Steve Mandanda du rassemblement des Bleus, nombreux sont les exemples médiatiques.

Monaco va désormais se rajouter à la liste des clubs de Ligue 1 touchés par la pandémie que représente le coronavirus. Le club de la Principauté a annoncé que "deux membres du groupe professionnel sont suspectés d’infection à la Covid-19. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude. Ils sont soumis au protocole sanitaire en vigueur et se trouvent sous la supervision du staff médical."

Si Benjamin Lecomte a confirmé qu'il était bien l'un des deux cas sur les réseaux sociaux, d'après 'L’Equipe', le deuxième membre serait l’entraîneur Niko Kovac. S’ils sont asymptomatiques, ils n’étaient pas présents lors du match amical organisé entre l’ASM et l’OGC Nice, ce vendredi.