Monaco-Montpellier aura bien lieu

L’annonce a fait grand bruit ce vendredi matin : Montpellier dénombre 12 cas positifs au Covid-19 au sein du club. 8 joueurs touchés, et 4 membres du staff. De quoi remettre en cause la rencontre à Monaco dimanche ? Non, répond le protocole.

Auparavant, plus de trois cas positifs suffisaient pour reporter une rencontre. Mais la LFP a assoupli son protocole, et il suffit désormais de 20 joueurs aptes sur 30 pour disputer un match. Le MHSC entre pour l’instant dans les clous, à moins que de nouveaux testes ne confirment d’autres cas…

Les trois centraux absents !

En attendant, avec quelle équipe pourrait se présenter Montpellier dimanche ? Celle-ci sera décimée comme jamais ! Sur les huit joueurs contaminés, six seraient des indiscutables : Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Daniel Congré en défense centrale, mais également le gardien Jonas Omlin, le maître à jouer Teji Savanier et le buteur Andy Delort…

Une situation loin d’être idéale pour un match entre Montpellier, 5e de Ligue 1, et Monaco, 6e avec autant de points. Et cerise sur le gâteau : l’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, a également été testé positif et ne pourra pas tenir sa place face à l’ASM.