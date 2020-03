Un confinement parfaitement respecté pour Neymar

Il y a quelques jours, Neymar avait suscité la polémique en postant sur son compte Instagram une photo où il était entouré de ses amis, alors qu'il est rentré au Brésil pour le confinement consécutif à la pandémie de coronavirus.

Son entourage a affirmé que la star brésilienne respectait bien les règles du confinement, le groupe d'amis ayant voyagé ensemble depuis Paris et vivant ensemble. "Neymar ne reçoit aucune visite", a affirmé son responsable de la communication dans un communiqué.

"La photo qui a suscité l'article [...] montre Neymar Jr. à côté d'autres personnes en quarantaine avec lui, qui vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil, est-il également précisé. La seule exception à cette règle est son fils, Davi Lucca, qui est venu habiter chez son père. Neymar continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment d'humanité et le retour à l'activité professionnelle qui s'ensuivra."