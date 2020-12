Coronavirus : Pogba raconte sa maladie

L'international français a connu des performances mitigées avec son club de Manchester United depuis le début de saison. La raison, on la connaît et il la dévoile d'ailleurs lui-même : la Covid-19.

Le Français a été touché par le virus durant le mois d’août, et a eu énormément de mal à s’en remettre. Dans les colonnes du site officiel de Manchester United, Pogba a raconté son calvaire-

"C’est très étrange. Je peux difficilement vous expliquer ça parce que vous ne pourriez pas comprendre. Même à l’entraînement, je disais au préparateur physique que je me sentais bizarre. Je n’étais pas moi-même. J’étais soudain très fatigué et à bout de souffle très rapidement", a-t-il ainsi dévoilé.

Le milieu de terrain a ensuite évoqué ses performances sur le terrain, qui ont bien sûr été impactée par le coronavirus : "Lors du premier match, je ne pouvais pas courir. Pourtant j’essayais. J’avais prévenu l’entraîneur que je voulais débuter, mais j’ai rapidement été à bout de souffle. Il m’a fallu du temps ensuite pour retrouver ma condition physique."

Désormais, l'ancien turinois se sent néanmoins beaucoup mieux : "C’est totalement différent. Je retrouve mon rythme et je me sens bien mieux." Tellement mieux que le milieu de terrain de 27 ans a sonné la révolte samedi soir pour son équipe en championnat.

Mené à la pause après 45 minutes compliquées, Manchester United a infléchi la tendance face à West Ham en seconde période (1-3). C'est Paul Pogba, titulaire et auteur d'une frappe sublime (65e) qui a réveillé les siens.

Après son revers encaissé en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (1-3), Manchester United se devait de relever la tête en Premier League face à West Ham, avant sa "finale" face à Leipzig mercredi pour espérer se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Ole Gunnar Solskjaer peut donc remercier Paul Pogba pour son inspiration., Le Français postule d'ailleurs à une place dans le onze de son entraîneur face à Leizpig, alors que sa blessure à la cheville droite semble enfin derrière lui.