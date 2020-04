Neymar peut rentrer en France quand il veut

Avec la suspension de la Ligue 1 et du football européen dans son ensemble en raison de la pandémie du coronavirus, certains joueurs de football ont préféré passer leur confinement dans leur pays d'origine.

Au PSG, c'est le cas de plusieurs joueurs dont Neymar et Thiago Silva qui sont rentrés au Brésil, mais aussi de Mauro Icardi, retourné en Italie avec sa famille, ou encore de Keylor Navas reparti au Costa Rica avec sa femme et ses trois enfants.

Si le football français est encore à l'arrêt et va vraisemblablement le rester jusqu'à la fin mai, étant donné que le confinement a été prolongé par le président de la république jusqu'au 11 mai, de nombreux observateurs s'interrogent sur la complexité de rapatrier les joueurs étant rentrés en Amérique du Sud, lorsque la crise sanitaire se sera calmée en France si elle est toujours d'actualité dans le pays dans lequel se sont réfugiés ces joueurs.

Cavani et Navas dans le même bateau

Les cas Thiago Silva et Neymar sont bien évidemment les plus parlants. Mais selon les informations de 'Le Parisien', des informations que 'Goal' est en mesure de confirmer, Neymar peut rentrer en France à n'importe quel moment, et ce dès maintenant. Il n'est pas forcément obligé d'attendre le 11 mai et la fin du déconfinement, du moins programmé à l'heure actuelle.

Actuellement dans les environs de Rio où il possède une grande maison, la star du PSG peut rentrer quand il le désire à Paris, même s'il n'a pas de passeport français, avec uniquement un passeport brésilien en sa possession, et que l'espace aérien de Schengen est fermé.

Selon les informations du 'Parisien', le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'une personne voulant rentrer en France doit remplir trois conditions : justifié d'être domicilié en France, posséder un titre de séjour en cours de validité, et enfin pouvoir trouver un avion en mesure de le ramener sur le territoire français. En ce qui concerne les deux premières conditions, Neymar les valide puisqu'il loue une maison à Bougival, dans laquelle il vit avec plusieurs de ses amis.

Reste donc à trouver un vol pour rentrer en France. Si aucune compagnie n'assure un vol entre la France et le Brésil, il pourra se tourner vers une compagnie privée quand il souhaitera rentrer. C'est ce qu'à fait Keylor Navas pour rentrer au Costa Rica fin mars, déboursant 180 000 euros pour lui et sa famille.

Neymar n'est donc pas le seul concerné, Keylor Navas et Edinson Cavani sont dans la même situation et peuvent rentrer quand ils le souhaitent. Thiago Silva, dispose de la double nationalité, et n'est donc pas soumis à ces règles. Si ces joueurs rentrent maintenant, où avant le 11 mai, ils n'auront pas à rester en quarantaine, mais devront respecter le confinement comme l'ensemble de la population française.