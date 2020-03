Shearer ne veut pas donner le titre à Liverpool si la saison ne se termine pas

Liverpool est maudit. À la recherche d'un titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans, le club de la Mersey était en très bonne voie pour obtenir son premier titre de champion sous cette forme de la Premier League, la formule débutée en 1992.

Les Reds ont encore besoin de six points pour être sacrés champions d'Angleterre alors qu'il leur reste neuf matches à jouer. Les hommes de Jürgen Klopp comptent vingt-cinq points d'avance sur Manchester City, leur dauphin.

Néanmoins, avec l'arrivée du coronavirus et la suspension de l'ensemble des championnats européens jusqu'à nouvel ordre, Liverpool risque de voir le titre de champion qui lui était promis lui passer sous le nez pour seulement six petits points.

En effet, la juridiction anglaise est assez floue concernant l'attribution du titre de champion d'Angleterre si jamais la saison n'allait pas à son terme, une solution de plus en plus envisagée par les observateurs du football anglais.

"Une saison nulle et non avenue"

Cette incertitude a vu le vice-président de West Ham, Karren Brady, déclarer récemment que la chose la plus juste à faire serait de déclarer la campagne actuelle de Premier League nulle et de faire une saison blanche.

Alors que Shearer concède qu'une telle décision serait "incroyablement dur" pour l'équipe de Jürgen Klopp, il a souligné que le fait que les Reds n'ont pas encore accumulé suffisamment de points rendrait leur titre prématuré.

"Si, et c'est un énorme si, la saison ne peut pas être terminée, il n'y a aucun moyen d'avoir un gagnant ou un perdant. Aussi dur et aussi horrible que cela puisse être pour certains clubs, pas plus que pour Liverpool, c'est le seul résultat. Si vous ne pouvez pas terminer les matches, vous ne pouvez pas distribuer le titre ni envisager de reléguer qui que ce soit. Pour Liverpool, ce serait incroyablement dur. Mais je ne vois pas comment il serait juste de leur remettre le titre - malgré le fait qu'il est évident que personne ne va les rattraper", a indiqué l'ancien attaquant de Newcastle dans 'The Sun'.

"Ils n'ont besoin que de six points pour être champions, mais ils ne le sont pas encore, donc pour cette raison, le championnat doit être déclaré nul et non avenu. Ce serait très différent si la saison était suspendue après avoir obtenu les points pour gagner le titre. Mais ils ne l'ont pas fait et quel que soit le scénario horrible que ce serait, c'est la seule option", a conclu le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League. Pas sûr que les Reds l'entendent de cette façon.