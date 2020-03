Un cas positif au Hertha Berlin, le club en quarantaine

Particulièrement contagieux, en témoigne la pandémie mondiale entraînée depuis plusieurs jours désormais, le coronavirus ne fait pas de distinction entre les classes. Preuve en est, bon nombre d'acteurs du monde du football n'ont pas été épargnés par ce virus qui sévit partout dans le monde. Pensionnaire de Bundesliga, en Allemagne, le Hertha Berlin a justement publié un communiqué ce mardi, pour annoncer la contamination d'un de ses membres, et le début d'une quarantaine obligatoire.

"Rester à la maison pendant les deux prochaines semaines"

"Un joueur de l’équipe professionnelle du club de la capitale a été testé positif au coronavirus ce mardi. L’équipe, l’entraîneur et le staff sont désormais en quarantaine de 14 jours", a expliqué le club allemand, avant d'en dire plus sur les symptômes du joueur en question, ainsi que sur les mesures prises.

"Le joueur s’est plaint des symptômes habituels et nous l’avons immédiatement séparé du groupe. Un test a ensuite produit un résultat positif pour le virus. Tous les joueurs de notre équipe doivent maintenant rester à la maison pendant les deux prochaines semaines, ce qui inclut également un plan d’entraînement individuel, loin de chez nous. On va voir s’il y a d’autres cas", est-il ajouté. L'expression n'a jamais été autant à l'ordre du jour : "on n'est jamais trop prudent".