Une baisse des salaires abusive ? L'OM dément

Le monde du football cherche à faire des économies et à limiter la casse en cette période de pandémie de Coronavirus, désastreuse sur le plan économique pour l'ensemble des clubs du monde entier. "Chacun doit prendre sa part de l’effort collectif. Ils savent ce que j’attends d’eux et je leur fais confiance pour qu’ils prennent les bonnes décisions. Mais il faut aussi rappeler certaines vérités. Les footballeurs millionnaires sont des cibles trop faciles", avait alors déclaré le président Jacques-Henri Eyraud il y a quelques jours, attendant de la part des joueurs phocéens un geste pour aider leur club, comme une éventuelle baisse des salaires.

Le club dément les informations publiées par 'L'Equipe'

Depuis, de nombreuses informations circulent ces dernières heures. En effet, le média 'L'Equipe' révélait lundi que l'OM voulait que ses joueurs les mieux payés baissent leurs salaires jusqu'à la fin de leur contrat, et que ces derniers, vexés par cette demande, se refusaient à un tel effort.

Des informations démenties ce mardi par le club, qui a remis certaines choses au clair via un communiqué officiel. "Jacques-Henri Eyraud, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin dénoncent cette fausse information", peut-on ainsi lire sur celui-ci. "Il n'a jamais été question d'une baisse des salaires des joueurs sur la durée restante de leur contrat, encore moins de "profiter" de cette crise pour imposer des baisses unilatérales par essence contraires au Droit du Travail".

Enfin, l'OM précise aussi que les joueurs "sont bien évidemment sensibles à la situation de crise sanitaire actuelle et ses conséquences sur l'économie du football. La discussion en cours entre la direction de l'OM et les joueurs sur la question des salaires se déroule de manière constructive et respectueuse". De quoi s'offrir un peu de tranquilité en ces temps difficiles pour travailler en interne sur une solution arrangeant l'ensemble des parties concernées.