Une joueuse du PSG testée positive

"Les résultats des tests de dépistage sérologiques et PCR, effectués avant la reprise de l'activité, font apparaître trois cas positifs au COVID-19 : deux joueuses de l'équipe U19 et une joueuse du groupe professionnel. Un protocole sanitaire strict, et commun à toutes les sections du Paris Saint-Germain, est actuellement mis en place", a détaillé le PSG dans un communiqué.

Le club n'a pas précisé si la joueuse du groupe pro avait été testée positive à un test PCR - qui permet de dire si la personne est infecté au moment du test - ou à un test sérologique - qui indique si l'individu a déjà été en contact avec le virus.

Dans l'effectif masculin du PSG, les séries de tests avaient permis de détecter trois cas "antérieurs" de Covid-19 chez les joueurs, qui n'étaient "plus contagieux" et n'avaient pas remis en cause la reprise de l'entraînement.

Le PSG féminin, qui doit reprendre l'entraînement lundi, se prépare aux demi-finales de Coupe de France, contre Bordeaux le 2 août, et surtout à son quart de Ligue des champions contre Arsenal le 22 août à Saint-Sébastien (Espagne).