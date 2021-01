Un coup d'arrêt pour le milieu belge Axel Witsel qui s'est blessé ce samedi sur la pelouse du RB Leipzig. D'après le communiqué du Borussia Dortmund, la saison serait terminé.

"Amère nouvelle:Le BVB devra faire sans Axel Witsel durant les prochains mois. L'international belge a déchiré son tendon d'Achille. Toute la famille du BVB croise les doigts pour Axel pour sa récupération et le plus rapidement possible."