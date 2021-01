Le Bayern éliminé par une D2 en Coupe d'Allemagne

Grosse surprise pour le Bayern Munich, tenant du titre. Les Bavarois sont tombés dès les seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne contre l'équipe de Holstein Kiel.

Avec notamment Corentin Tolisso ou Bouna Sarr titulaires, le Bayern de Flick avait pourtant ouvert le score grâce à un but de Serge Gnabry (14e). Fin Bartels réduisait le score une première fois avant la mi-temsps (37e).

Mais les Bavarois reprennent l'avantage à la reprise de la rencontre, grâce à un magnifique but de Leroy Sané (47e). Le Bayern de Flick se croit qualifié, avant d'être surpris à la 95e minute par l'égalisation de Hauke Wahl (90e+5).

Aucune équipe n'a marqué pendant la prolongation, emmenant la rencontre aux tirs au but. Marc Roca a manqué le 6e pénalty des Bavarois, et Fin Bartels a donné la victoire aux siens, éliminant ainsi le tout-puissant Bayern et ouvrant le reste de la compétition aux belles surprises. Hansi Flick peut déjà faire une croix sur l'idée d'un second triplé consécutif.