Naples et l'Atalanta se neutralisent en 1/2 finale aller

Par son envie et ses occasions, l'Atalanta a été la plus proche de prendre une option face à une équipe de Naples bien moins inspirée que lors de la démonstration en championnat (4-1) en octobre mais qui a pu compter sur un David Ospina vigilant devant sa cage.

Le portier colombien a fait bonne garde devant Luis Muriel (11e, 47e), Matteo Pessina puis Remo Freuler coup sur coup (22e) ou sur la tête de Duvan Zapata (61e). Et il n'a pas été malheureux quand Rafael Toloï a raté la cible de près (29e).

"On a eu pas mal d'occasions ce soir, contre une équipe forte, si on en met une, cela change le visage du match", a commenté l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini qui a fait de la Coupe un vrai objectif pour enfin couronner d'un trophée les belles années actuelles de son équipe.

Naples a bien tenu le ballon mais sans réussir pour sa part à mettre du rythme pour déstabiliser la défense bergamasque. Lorenzo Insigne s'est principalement illustré par une frappe sans grand danger pour Gianluigi Gollini (8e) et Diego Demme a manqué le cadre (43e) avant de sortir sur civière en seconde période après avoir reçu un ballon puissant en pleine tête (66e).

L'entrée en fin de match de Victor Osimhen n'a pas suffi pour enfin allumer la mèche napolitaine.

"On a bien défendu, mais on pouvait faire mieux devant. On est un peu juste en ce moment devant, on le sait", a commenté Gattuso, qui est notamment privé du meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Mertens, reparti en Belgique soigner une cheville douloureuse.

Cette frilosité offensive confirme les difficultés actuelles du Napoli, où l'ambiance est lourde depuis le revers en Supercoupe d'Italie contre la Juventus (0-2) il y quinze jours. L'entraîneur Gennaro Gattuso a même montré les dents le week-end dernier, se disant las de "prendre des claques tous les jours" après des rumeurs d'éviction.

Il a une semaine pour transmettre à ses joueurs sa fameuse "grinta", pour aller conquérir la qualification à Bergame et pouvoir défendre son titre le 19 mai contre la Juventus Turin ou l'Inter Milan (victoire turinoise 2-1 à l'aller à San Siro mardi soir).