Agacé, Noël Le Graët répond à Jean Castex

La pratique du sport au niveau amateur reste encore interdite en France, et elle est bien partie pour le rester plusieurs semaines à cause de la situation sanitaire. Si la reprise se voulait trop tardive, cela pourrait avoir comme conséquence l’annulation pure et simple de l’édition 2020/2021 de la Coupe de France.

Ce mercredi matin, le Premier Ministre, Jean Castex, a justement évoqué le sujet sur le plateau du journaliste Jean-Jacques Bourdin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa brève intervention n'incite pas vraiment à l'optimisme... En effet, le Premier ministre, l'air gêné et résigné, a tout d’abord expliqué continuer à aider et soutenir cette compétition historique, avant de concéder que cette dernière avait néanmoins de grandes chances de ne pas pouvoir se dérouler.

"La Coupe de France aura lieu cette année. C'est sûr"

Depuis ce mercredi matin, ces déclarations font couler beaucoup d'encre et ne cessent d'inquiéter. Dans ce contexte délicat, Noël Le Graët, le président de la fédération française de football (FFF), organisatrice de l'épreuve, a tenu à rassurer tout son monde, lui qui n'est pas aussi pessimiste que le chef du gouvernement.

"Quelle annulation ? Mais ce n'est pas cuit pour la Coupe de France ! De toute façon, en ce moment, cela change tous les jours. Ce qu'on annonce ce matin n'a rien à voir avec ce qui a été évoqué deux jours plus tôt. Cela change tous les jours", s'est d'abord interrogé le patron du football tricolore, agacé.

"Il y a des solutions possibles. Pour moi, la Coupe de France aura lieu. Après, évidemment, plus on attend, plus cela devient compliqué. Mais pas impossible (...) On peut tenir jusqu'au 30 janvier. Après, si je le dis trop fort, on va me demander d'attendre jusque-là. Je crois vraiment qu'on peut trouver des solutions pour s'adapter. Nous réussirons à nous débrouiller et à trouver une formule. Mais n'hésitez pas à me rappeler plus tard car cela change tous les jours en ce moment. Mais je le répète, pour moi c'est très clair : la Coupe de France aura lieu cette année. C'est sûr", a ensuite ajouté Noël Le Graët, particulièrement déterminé.

Alors, quid de la Coupe de France cette saison ? Pour rappel, la dernière fois qu’une édition de Coupe de France avait été annulée était en 1992 suite au drame de Furiani à Bastia. La fédération avait décidé d’annuler l’épreuve alors qu’il ne restait que deux matches à jouer.