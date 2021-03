Lille et Angers font respecter la hiérarchie

Les deux clubs de Ligue 1 l'ont emporté face à deux équipes amateurs pour poursuivre leur parcours dans cette Coupe de France pas comme les autres. À noter que dans la troisième rencontre de ce multiplex, Chateaubriant a éliminé Romorantin grâce à un doublé de Vernet et un but de Poissonneau, malgré la réduction du score de Benaries entre temps en seconde période.

GFC Ajaccio-Lille

Tout aura été réglé très vite dans cette rencontre. Buteur contre son camp sur un corner de Yazici, le pauvre Durimel a précipité la chute des siens dès l'entame (0-1, 10e).

Auparavant, l'attaquant truc s'était déjà montré dangereux en sollicitant Cottes, le portier corse. Après l'ouverture du score, les hommes de Christophe Galtier se sont appliqués à conserver la maîtrise du jeu face aux pensionnaires de National 2.

Peu après la demi-heure, c'est sur un centre de Luiz Araujo que les Dogues se procurent une nouvelle opportunité, mais Lihadji ne cadre pas. Pas plus que Timothy Weah, quelques minutes plus tard et le score reste inchangé à la mi-temps.

Araujo, bien lancé par Yazici, ne trouve lui que le petit filet extérieur juste après la reprise, et le Gazélec se met à croire en son étoile. Malheureusement pour les locaux, le coup-franc de Daury ne permet pas de revenir au score.

Et ce sont finalement les nordistes qui font le break sur un nouveau centre, cette fois signé Renato Sanches, repris de la tête à bout portant par Xeka (0-2, 72e). En grande forme ces dernières semaines, Jonathan David parachève le succès des siens en profitant d'un bon décalage d'Ikoné (0-3, 84e). Le Gaz' s'offrent malgré tout un sourire avant de quitter la compétition avec un but de Pollet sur corner (1-3, 87e).

Angers-Clubs Franciscain

Dans l'autre rencontre de 18h30, Angers n'a pas fait de détails face aux amateurs martiniquais du Club Franciscain. Malgré plusieurs occasions franches pour Fulgini, Bahoken et autres Capelle, il aura fallu attendre la fin de première période pour voir les finalistes de l'édition 2017 prendre les devants grâce à la tête de Fulgini (1-0, 32e).

La rencontre qui bascule définitivement deux minutes plus tard avec l'expulsion du latéral gauche Lepel côté amateurs. Angers et Amadou en profitent pour doubler la mise avant la pause (2-0, 45e+1), avant de dérouler en seconde période.

Bahoken bien servi par Mangani (3-0, 53e) puis Amadou sur un bon centre de Capelle (4-0, 60e) creusent rapidement un écart important après la pause. Pas résigné, le Club Franciscain se procure plusieurs situations pour sauver l'honneur, malheureusement sans réussite. Et c'est finalement le jeune Noah Fatar, 19 ans, qui clôt la marque pour les Angevins (5-0, 87e).