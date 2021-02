Lorient et Valenciennes ouvrent le bal en Coupe de France

Lyon devait rencontrer en soirée l'AC Ajaccio (L2) et les grosses affiches seront pour mercredi, avec le Paris SG, tenant du titre, attendu à Caen (L2), et une visite très alléchante de l'Olympique de Marseille à Auxerre (L2).

Les Lorientais, dans la foulée de leur bonne série en Ligue 1, ont été menés 1-0 en terre bretonne puis ont réussi à renverser la vapeur en fin de match grâce à un penalty égalisateur de Wissa (71e) avant un tir en pleine lucarne de Moffi (83e), qui venait d'entrer en jeu.

Pendant ce temps, Valenciennes s'offrait une séquence nostalgie aux dépens de Reims (4-3), lors d'un match complètement fou, à l'ancienne, ponctué de sept buts dont quatre pour les gars du Nord.

Un doublé de Boulaye Dia pour Reims, en toute fin de match (85e, 90e), a tout relancé, mais VA a réussi à conserver jusqu'au bout l'avantage décisif créé par le superbe but du 4-1, marqué par Kevin Cabral (81e).

Les quinze clubs pros vainqueurs retrouveront en 16es de finale, les 6 et 7 mars, les 17 heureux élus de la voie des amateurs et clubs de National 1 qui sortiront vainqueurs du 8e tour entre eux, les 13 et 14 février. Ces deux voies séparées et inédites ont été mises en place en raison de la situation sanitaire qui a longtemps provoqué l'interruption du football amateur.