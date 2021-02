Nantes éliminé, Domenech évincé

Surprenants promus et désormais tout proches des places européennes en Ligue 1, les Lensois ont offert un festival offensif sous l'impulsion de Corentin Jean, auteur d'un doublé, tout comme le Nantais Kader Bamba.

Dans un stade de la Beaujoire glacial, c'est pourtant le banc de touche nantais qui a encore fait l'actualité : Domenech, placé à l'isolement après un test de Covid-19 positif lundi, et malgré un contre-test négatif mardi, y était remplacé par son adjoint Patrick Collot.

Selon une source interne au club, l'ancien sélectionneur des Bleus a été limogé alors que ses Canaris sont désormais barragistes après une série de 15 matches sans victoire en championnat.

Ce sont pourtant eux qui ont ouvert la marque par une frappe de Kader Bamba, trouvé seul au point de penalty par un centre en retrait de Randal Kolo Muani (1-0, 24e).

Mais Lens a très vite égalisé sur un mouvement similaire, avec un centre de Jonathan Clauss coupé par Corentin Jean (1-1, 27e).

Les Sang et Or ont ensuite pris le large avec une frappe croisée de Cheick Doucouré à l'entrée de la surface (1-2, 36e), une belle frappe croisée de Jean, lancé dans le dos de Nicolas Pallois (1-3, 39e), et une frappe d'Arnaud Kalimuendo, bien servi par Jean (1-3, 58e).

L'addition aurait pu être plus lourde sans plusieurs arrêts du gardien nantais Denis Petric ou encore la barre transversale qui a repoussé une frappe de Tony Mauricio (44e).

Les Nantais, dont certains faisaient leurs débuts en professionnels, ont continué à pousser et réussi à réduire la marque par Bamba, sur un centre de Bridge Ndilu (2-4, 61e). Le seul buteur nantais du jour a été très peu utilisé cette saison et il a bien failli partir en prêt cet hiver.