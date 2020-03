Neymar et Mbappé prêts pour Dortmund. AFP

Un triplé pour Kylian Mbappé et un but sur penalty pour Neymar: le duo d'attaquants de Paris SG a été décisif mercredi en demi-finale de la Coupe de France contre Lyon (5-1) et semble prêt à répondre présent face à Dortmund dans huit jours au Parc des Princes en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.