Manchester City plombe Arsenal et va en demie

Il faut remonter au 26 octobre 2016 pour retrouver trace d'une défaite de City dans cette épreuve, 1-0 à Old Trafford contre le futur vainqueur Manchester United en huitièmes de finale lors de la première saison de Pep Guardiola à sa tête.

Depuis, hormis une défaite 1-0 sans conséquence au match retour en demi-finale la saison dernière, à domicile, toujours contre United et toujours par 1-0, après avoir gagné 3-1 à l'aller, les Mancuniens ont toujours quitté la pelouse en vainqueur.

Et ce n'est pas le triste Arsenal de cette saison qui allait les en empêcher.

Pour ce match, qui est pourtant la voie la plus rapide vers une éventuelle place européenne, Mikel Arteta avait fait tourner en titularisant Shkodran Mustafi en défense et Alex Runarsson dans les cages.

Une mauvais idée, tant les deux joueurs ont été hors du coup. Le gardien islandais est notamment directement responsable du 2e but des Citizens en relâchant dans ses cages un coup-franc de Riyad Mahrez même pas particulièrement puissant, pour le 2-1 (54e).

Sur l'ouverture du score déjà, dès la 3e minute, il n'avait pas été impérial en se faisant devancer au premier poteau par Gabriel Jesus de la tête, sur un centre de Oleksander Zinchenko (1-0).

"On a encaissé un but évitable très rapidement, après, dans la situation qui est la nôtre et contre ce type d'adversaire, c'est difficile", a souligné Arteta après le match.

"On a réussi à revenir dans le match et à marquer un beau but. On a eu une période de 25 minutes où on a été bien, mais après on a encaissé le deuxième but, de la façon dont on l'a encaissé, et contre un adversaire de ce niveau, il vous punit", a-t-il ajouté.

Toujours pas d'étincelle

Sur le troisième but --une petite balle levée de Phil Foden alors qu'il sortait dans ses pieds (59e)-- et sur le quatrième, inscrit par Aymeric Laporte qui a perdu son statut de titulaire (4-1, 73e), il ne pouvait en revanche pas faire grand chose.

Il n'y a évidemment pas de honte pour Arsenal à se faire sortir par City, mais la manière, elle, reste toujours aussi inquiétante, malgré la brève égalisation d'Alexandre Lacazette, de la tête (1-1, 31e).

Un but venu de nulle part, tant les Gunners n'avaient rien produit jusqu'alors, et qui est resté sans suite, puisqu'après la pause les Londoniens sont vite retombés dans leur passivité offensive qui n'augure rien de bon pour les semaines à venir.

Face au club où il a été biberonné comme coach, en étant l'assistant de Pep Guardiola, Arteta n'a toujours pas réussi à créer l'étincelle qui pourrait laisser espérer un sursaut.

"Il faut qu'on arrive à renverser la tendance, cela ne fait aucun doute. Nous sommes dans une mauvaise situation, mais je suis concentré sur les combattants que j'ai. On a montré un bon esprit ce soir face à un adversaire relevé, après avoir encaissé les buts, ils ont continué à essayer", a toutefois souligné le coach des Gunners.

Lors des demi-finales qui se dérouleront tout début janvier, Manchester City retrouvera Brentford, 4e du Championship (D2) et qui a éliminé Newcastle (1-0) grâce à un but de Josh Dasilva qui de 8 à 20 ans avait porté le maillot... d'Arsenal.

Les deux autres quarts de finale se disputeront mercredi. L'autre équipe de 2e division encore en lice, Stoke City, recevra Newcastle, alors que Everton et Manchester United se disputeront le dernier ticket pour les demies.