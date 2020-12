La Finlande aurait préféré éviter les Bleus

Le 11 novembre dernier, la Finlande créait la sensation en s'imposant 2-0 au Stade de France contre l'équipe de France, en match amical.

Malgré cette victoire, la première de la Finlande face aux Bleus, Markku Kanerva, le sélectionneur de la sélection nordique ne cachait pas sa déception d'être placé dans le même groupe que les champions du monde 2018 pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en compagnie de l'Ukraine, de la Bosnie-Herzégovine et du Kazakhstan : « C'est un groupe difficile, a déclaré Kanerva sur le site de la Fédération finlandaise. Ce n'est pas tout à fait ce dont on avait rêvé. Nous aurons des matches compliqués en mars, avec en plus la perspective de l'Euro. Toutes les équipes seront difficiles à jouer, même le Kazakhstan. Mais notre équipe a montré que nous pouvions défier tout le monde. Il faudra que les joueurs soient d'attaque et en grande forme. Nous avons déjà prouvé que nous pouvions réaliser des exploits et nous voulons en refaire. Bien sûr que nous voulons nous qualifier pour ce Mondial. La route sera longue et dure, mais nous sommes prêts à créer la surprise. »

Quant à Lukas Hradecky, gardien de but de la Finlande, il est lui aussi mécontent de ce tirage au sort : « La Bosnie-Herzégovine était la pire équipe à tirer dans le quatrième chapeau. Ce n'est vraiment pas de chance. Quant à la France et l'Ukraine, ce sont des adversaires familiers. Il faudra se battre. Je n'ai jamais joué au Kazakhstan, par ailleurs. Il y a quelque chose à faire dans ce groupe, nous voulons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre sélection. »

Même son de cloche chez Joel Pohjanpalo, attaquant de la sélection finlandaise : « Ce n'est pas le tirage espéré mais nous avons prouvé récemment que nous pouvions battre n'importe qui. »

Il en va de même pour le défenseur Paulus Arajuuri : « C'est un groupe difficile mais le moral de l'équipe est au plus haut en ce moment. »

Enfin, la star de l'équipe, Teemu Pukki, est sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers : « C'est un groupe vraiment difficile. Ce sera un énorme challenge de se qualifier mais nous sommes prêts pour le faire. »