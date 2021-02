AndrÃ©-Pierre Gignac "dÃ©Ã§u mais fier" de ses Tigres

Au moment de recevoir son trophée de deuxième meilleur joueur du tournoi, André-Pierre Gignac avait le visage fermé. Bien qu’il soit présent aux côtés de Robert Lewandowski et Joshua Kimmich et qu’il reparte avec le titre honorifique de meilleur buteur, l’attaquant français avait encore en travers de la gorge cette défaite face au Bayern Munich.

Porté par leur buteur depuis le début de la Coupe du monde des clubs (3 buts en 2 matches), les Tigres de Monterrey se sont heurtés à la muraille bavaroise et à l’unique but de Benjamin Pavard. Un coup dur pour Gignac, qui avait à coeur de marquer les esprits dans cette compétition et asseoir un peu plus sa légende dans le club mexicain.

"Nous sommes un peu déçus du résultat, mais nous avons affronté une grande équipe ce soir, a déclaré l'attaquant français au micro de 'L’Équipe'. Ce n'était pas facile, je pense que nous avons bien représenté le Mexique. Merci pour le soutien, la prochaine fois, nous reviendrons encore plus forts. J'espère que, dans les prochaines éditions, plusieurs équipes mexicaines pourront arriver en finale."

Les Tigres ne seront donc pas la première équipe nord-américaine a décroché ce précieux sésame. Bien muselé par la défense du Bayern, Gignac n’a lui pas pu se mettre réellement en évidence face à l’ogre européen. Fer de lance du club de Monterrey, l’ancien de l’OM poursuit malgré tout son destin de chat noir avec cette nouvelle défaite en finale.

Depuis son arrivée au Mexique, Gignac en est désormais à six finales perdues sur quatorze disputées dont un revers en Copa Libertadores en 2015. Mais qu’importe, l’attaquant est fier de son choix d’avoir rejoint ce pays. Il aurait simplement voulu prouver à la France qu’il avait eu raison et qu’à 35 ans, il n’était pas parti en pré-retraite au royaume des Aztèques voilà six ans.

"Le match était diffusé en France donc ma famille m'a regardé. Je suis français mais très bien au Mexique."

Meilleur buteur de l’histoire des Tigres, Gignac compte bien laisser un peu plus sa marque à Monterrey et au Mexique, devenu son pays d’adoption.