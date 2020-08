Petite victoire de l’OM en amical contre Nîmes

L’OM d’André Villas-Boas disputait ce dimanche soir son avant-dernier match de préparation. Les Phocéens se sont mesurés aux Crocos de Nîmes, et le moins que l’on puisse dire c’est que le spectacle n’a pas été au rendez-vous. Bien que le championnat démarre dans deux semaines, les deux formations sont apparues très empruntées, incapables d’élever le rythme du jeu.

Malgré une prestation insipide, l’OM est quand même parvenu à marquer et à l’emporter. Un rebond après deux défaites consécutives (contre le Bayern et les Slovaques de DAC). Pour cela, les Phocéens peuvent remercier Duje Caleta-Car, auteur du seul but de la rencontre. Le Croate a fait la différence à la demi-heure du jeu en reprenant un excellent service de Dimitri Payet. Ça faisait 1-0, et c'était donc le score final de cette empoignade. Côté gardois, seul Zinédine Ferhat est parvenu à se montrer menaçant.

Durant cette partie, les Marseillais ont eu le malheur de perdre Dario Benedetto sur blessure. L’attaquant argentin est sorti dès la première période après un coup pris au pied. Aux dernières nouvelles, sa blessure ne serait pas très inquiétante. Il devrait être remis pour la reprise du championnat, programmée le 23 aout contre l’ASSE.