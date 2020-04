Courtois dévoile qui sont ses idoles en cette journée internationale du gardien

Courtois (27 ans), arrivé au Real Madrid lors la saison 2018-19, a voulu célébrer la journée internationale des portiers en partageant sur ses réseaux sociaux une photographie de quand il était benjamin.

À ce moment-là, le gardien de but défendait déjà les cages des formations belges. En tant que professionnel, il a déjà milité au KRC Genk avant de faire un saut vers l’Atlético de Madrid lors de la saison 2011-12.

Durant l’exercice 2014-15, Courtois part pour Chelsea, où il reste quatre saisons avant de rejoindre le Real Madrid.

Le gardien a également nommé ses idoles, Casillas et Van der Sar, deux gardiens de classe mondiale qui l’ont inspiré dans sa carrière.

Honoring my fellow colleagues on #InternationalGoalkeeperDay. As goalkeeper legends, I look up to @IkerCasillas & @vdsar1970. Thank you both for inspiring me to fulfill my goals! pic.twitter.com/1boznSGlgX