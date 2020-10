Courtois : "Jamais je n'aurais imaginé jouer dans la meilleure équipe du monde"

Thibaut Courtois a atteint ce vendredi la barre des 7 millions d'abonnés sur son compte Instagram, pour fêter cela, il a décidé de répondre à quelques questions de ses fans.

"Je rêve de devenir gardien de but depuis l'âge de onze ans, mais jamais je n'aurais imaginé jouer dans la meilleure équipe du monde. C'est un rêve devenu réalité", a déclaré le Belge.

Avant d'évoquer la sensation de fouler la pelouse du mythique stade Santiago Bernabeu : "C'est une joie immense, c'est un honneur de pouvoir jouer dans ce stade."

Pour le Diable Rouge, son meilleur arrêt est face au Brésil lors de la Coupe du monde 2018, quand il a stoppé une frappe enroulée de Neymar.

Et son meilleur moment à Chelsea ? "Le fait d'avoir remporté deux fois la Premier League", répond-t-il à un fan des Blues.

This Courtois save against Neymar in the World Cup was insane pic.twitter.com/VUsUyrJO2R