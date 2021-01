CourtoisÂ : "Cette annÃ©e on a concÃ©dÃ© beaucoup de pÃ©naltys"

Thibaut Courtois, le gardien de but belge du Real Madrid, s'est plaint d'un hors-jeu avant le pénalty et le deuxième but de l'Athletic Club en demi-finale de Supercoupe d'Espagne.

"Nous avons pour philosophie de jouer de derrière et à un moment donné, il faut chercher la profondeur. Ce n'est pas une excuse, c'est notre style de jeu. Le premier but est une passe malheureuse qui peut passer et le second but provient d'un hors-jeu avant le corner, puis il y a un second ballon qui donne pénalty", a-t-il déclaré.

"C'est une action qui change le match parce qu'il y avait hors-jeu. En deuxième mi-temps, nous avons mieux joué, mais nous n'avons pas réussi à égaliser", a-t-il ajouté aux micros de 'Vamos'.

Courtois était triste après l'élimination, mais il a essayé d'envoyer un message d'encouragement au Real Madrid, convaincu que la réaction ne tarderait pas. "Nous sommes déçus, nous voulions gagner et jouer la finale et évidemment nous battre pour défendre le titre que nous avons gagné l'année dernière mais cela n'a pas pu se faire."

"La première mi-temps a été marquée par deux actions malheureuses qui nous ont coûté deux buts et on n'a pas marqué. En deuxième mi-temps, nous avons été malchanceux, deux poteaux et le ballon ne voulait pas rentrer mais on a bien joué. La première aurait pu être meilleure", a-t-il analysé.

Le gardien de but du Real Madrid a déploré le manque de chance dans les tirs de Marco Asensio repoussés par les montants. "Je ne pense pas que nous n'étions pas solides aujourd'hui. Le premier vient d'une mauvaise passe à cause de notre style de jeu et le second est un pénalty, encore un cette année. Il faut marquer des buts, Marco tire parfaitement dans le coin et il n'a pas de chance. Nous devons continuer à travailler et à nous battre même si c'est dommage que nous ne puissions pas jouer la première finale de l'année".