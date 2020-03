Courtois profite pleinement de la quarantaine

Le Real Madrid pensait déjà faire jouer Alphonse Areola pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City mais la pandémie du coronavirus qui a atteint l'Europe a empêché cela de se produire.

Thibaut Courtois est blessé depuis les dernières semaines et le gardien de but belge a maintenant le temps de se remettre pleinement de sa lésion avant un possible retour des compétitions nationales et européennes.

Comme l'indique 'AS', le gardien de but madrilène ne cesse de travailler depuis sa maison. Le joueur a déjà partagé ses sessions sur les réseaux sociaux et continue de travailler dur ses exercices spécifiques pour se remettre.

Le club lui a donné un plan de travail à réaliser pendant le confinement afin qu'il puisse retrouver sa forme après sa lésion à l'adducteur de la jambe gauche.

Malgré le fait que personne ne sache quand le football sera de retour, l'équipe espère qu'elle pourra compter sur un Courtois de retour en pleine forme, comme il l'a montré depuis plusieurs mois sur le terrain cette saison.