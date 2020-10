Courtois revient sur le match nul contre Gladbach

Thibault Courtois est revenu sur le match nul du Real Madrid en conférence de presse, se lametant que les deux buts inscrits par les Allemands l'ont été pendant une forte domination madrilène.

"Nous avons bien joué, on avait la possession et les occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Ils ont marqué deux fois sur contre-attaque, à cause de nos pertes de balle."

"C'est dommage parce que nous faisions un bon match. C'est parce que tout le monde s'est battu que nous avons pu revenir en seconde période."

"Jusqu'à la 94ème minute, nous n'avons pas perdu la foi et c'est ce qui nous a permis de revenir."

"Nous devons récupérer avant le match contre Huesca et nous devons gagner. Le match contre l'Inter va être déterminant."