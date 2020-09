Courtois se confie sur le Real Madrid et Hazard

Thibaut Courtois a été interrogé sur plusieurs sujets et notamment sur son coéquipier en sélection Eden Hazard. Le gardien de but belge a évoqué la vie de son compatriote à Madrid : "Hazard a beaucoup de pression ? Oui, c'est toujours comme ça au Real Madrid. Il faut gagner, gagner et gagner. Si tu perds, tu as la pression pour gagner le match suviant. C'est comme ça la vie d'un joueur du Real Madrid".

"Pour le moment, Eden s'entraîne avec le préparateur physique, on espère qu'il sera de retour rapidement pour s'incorporer à l'équipe. Je pense qu'il se sent bien, d'ici peu il pourra nous aider à gagner des matchs", a-t-il notamment ajouté.

En ce qui concerne le statut de favori que pourrait avoir l'équipe merengue, l'international belge a tenu à relativiser : "C'est vrai qu'avec nos dix victoires en dix rencontres après le confinement, on a le statut de favori mais des équipes comme le Barça ou le Real sont toujours présentes", poursuit-il.

Enfin, Courtois a dû répondre à un dilemme, s'il préfère gagner la Ligue des champions avec le Real ou l'Euro avec la Belgique. Ce à quoi il a répondu : "C'est toujours une bonne question, bien sûr gagner la Ligue des champions avec Madrid est un rêve et l'Euro avec la Belgique serait marquer l'histoire de notre pays, j'espère tout gagner".