Courtois-Ter Stegen, duel de haut envolée

Un 'Clásico' est sans doute l'une des rencontres les plus importantes de l'année pour les joueurs et devient d'une importance vitale. Tout joueur est capable de décider de ce type de match, qu'il soit gardien de but, défenseur, milieu de terrain ou attaquant.

Dans le cas de Courtois et Ter Stegen, les deux gardiens devront faire face au potentiel offensif de leur adversaire pendant 90 minutes.

La bataille entre ces deux portiers devrait être passionnante, car les circonstances obligent Madrid à remporter le match et à prendre l'avantage sur le Barça.

Le Belge a un avantage, car il est en route pour un record. En seulement 22 matches de Liga, l'ancien joueur de Chelsea n'a encaissé que 14 buts.

Si l'on compare ses stats avec celles de Ter Stegen, Courtois arrive en tête. Ter Stegen a concédé 27 buts en 24 matchs.

Si l'on considère le face à face entre eux, le Diable Rouge n'a jamais battu l'Allemand. Le bilan est sombre : trois défaites et deux nuls en cinq matchs.

Le 'Clásico' sera entre leurs mains et tous deux savent qu'ils doivent jouer un grand match, car la première place du championnat de leur équipe est entre leurs mains.

Lors du match de la première partie de la saison, le score était de 0-0 grâce au travail des gardiens de but. Si le résultat se répète, ce sera un fait historique du 'Clásico'.