Courtois veut reprendre la Liga rapidement

Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, n'a pas caché son envie de reprendre la compétition en Espagne et a affirmé que tout l'effectif merengue avait "hâte de commencer" à rejouer pour se battre pour le titre.

"Tout le monde a envie de reprendre la Liga et de se battre pour la gagner. Après presque deux mois sans s'entraîner en équipe, nous avions hâte de revenir, d'être ensemble et d'être à Valdebebas", a expliqué Courtois pour les médias du club.

Pour Courtois, tout était plus compliqué à la maison, malgré le fait que les consignes du staff de Zidane aient permis aux joueurs de garder une bonne forme physique.

"C'est un peu différent à la maison, mais tout le monde s'est bien entraîné et a fait ce que le coach demandait. Tout le monde est en forme et, en général, tout le monde va bien", a ajouté le gardien de but.

"Nous avons eu de la chance la semaine passée parce que nous avons pu nous entraîner avec les entraîneurs de gardiens. Cette semaine, en petits groupes, ils peuvent tirer au but et nous avons la sensation de réaliser un vrai entraînement", a-t-il conclu.