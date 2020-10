Courtois veut s'inscrire dans la durée à Madrid

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde, Thibault Courtois débarque au Real Madrid en 2018, lui qui connaissait déjà la Liga pour y avoir évolué sous les couleurs de l'Atlético pendant trois saisons s'est imposé comme une véritable référence à son poste.

Si ses débuts avec le Real n'ont pas été des plus simples pour le Belge, très critiqué lors de ses débuts, il a su rester concentrer et retrouver son meilleur niveau, devenant ainsi un des incontournables de Zidane.

Si le joueur est apprécié à Madrid, lui aussi s'y sent bien et souhaiterait y terminer sa carrière comme il l'a déclaré pour la 'Cadena Ser'.

"Ce serait bien de pouvoir jouer ici pour le reste de ma carrière. Mais avant tout, c'est le quotidien, de bien jouer et de continuer à gagner. On verra plus tard, mais j'aimerais bien sûr rester ici encore de nombreuses années. (…) Madrid est pour moi une ville fantastique. J'adore vivre ici. Cela m'a manqué quand j’étais à Londres. À 90%, je serai ici toute ma vie", a-t-il expliqué.