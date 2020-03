Les trois facteurs qui freinent le retour de Coutinho à Liverpool

Le FC Barcelone avait recruté Philippe Coutinho en janvier 2018 après des mois de négociations interminables. Le feuilleton estival avait été long et l'international brésilien avait fini par demander un 'transfer request' à Liverpool dans le but de quitter le club blaugrana à la mi-saison.

Un an et demi plus tard, le Brésilien a été prêté au Bayern, où les rumeurs autour d'un transfert à Liverpool n'ont finalement jamais cessé.

Cependant, le quotidien britannique 'Mirror' indique ce vendredi que l'opération s'annonce compliquée, voire impossible. Voici les trois raisons :

1. La direction de Liverpool s'oppose à sa venue

L'été dernier, lorsque le FC Barcelone cherchait une porte de sortie à Coutinho, Jürgen Klopp s'était réuni avec le responsable sportif du club Michael Ewards afin de discuter autour du transfert du joueur, mais les discussions n'ont finalement pas duré.

Les pensionnaires du Camp Nou réclamaient un paiement à hauteur de huit millions d'euros pour son prêt et que les Reds prennent en charge la totalité de son salaire. Des demandes qui ont rapidement freiné les Anglais.

En imaginant que Coutinho ne reste pas au Bayern, le FC Barcelone pourrait alors mettre le Brésilien une nouvelle fois sur le marché des transferts .

2. Une monnaie d'échange pour Neymar ?

D'un autre côté, le quotidien sportif 'Sport' et 'AS' affirment que la direction sportive et Bartomeu travaillent à nouveau sur le dossier Neymar Jr, et dans cette opération, l'attaquant brésilien du Bayern aurait sa part à jouer dans le dossier.

Il est évident que les Parisiens ne rendront pas la tâche facile aux Catalans, mais Coutinho, ami de Neymar, pourrait servir de monnaie d'échange pour débloquer la situation.

3. Coutinho veut triompher au Barça

L'autre point important est le point du vue du joueur. Comme l'explique le quotidien britannique, Coutinho avait la ferme intention de briller au FC Barcelone, ce qu'il n'est pas encore parvenu à réaliser lors de son étape au Camp Nou.

Lorsqu'il effectuera son retour en Catalogne l'été prochain, la décision de Quique Setién aura également son poids dans le dossier et dans le cas où le joueur parvient à convaincre le nouvel entraîneur culé, il pourrait rester à Barcelone.