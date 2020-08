Coutinho n'a pas encore dit son dernier mot en tant que joueur de Barcelone

Apres avoir remporté la ligue des champions avec le Bayern Munich, le Brésilien Philippe Coutinho a fait ses adieux à ses co-équipiers de l'équipe allemande et retournera à Barcelone, point de chute initialement considéré comme une passerelle vers un autre club.

Les choses ont beaucoup évolué puisqu'il fait toujours partie du club et qu'aujourd'hui l'ancien joueur de Liverpool pourrait se voir continuer au Camp Nou. Selon 'Mundo Deportivo', Koeman a discuté avec le joueur pour lui faire savoir qu'il comptait sur lui la saison prochaine.

Juste après la victoire en ligue des champions, Coutinho répondait déjà aux médias avec le dossard blaugrana. "Je dois revenir et ce que je peux dire c'est que j'ai envie de travailler dur pour réaliser une grande saison. Mais nous verrons ce qui va se passer", a déclaré l'attaquant pour 'Movistar'.

Le FC Barcelone préparait les adieux de Coutinho depuis le mercato hivernal et l'avait donc fait savoir à son agent, Kia Joorabchian, qui s'était alors démené pour lui trouver un club en Premier League.

Toutefois, les choses ont changé. Tout d'abord, Quique Setién est arrivé et il aurait peut-être compté sur le joueur avant qu'il ne soit démis de ses fonctions. Ensuite, la venue de Koeman et la débâcle de Lisbonne lui offrent la possibilité de postuler à une place.

Le renouvellement qu'effectuera le FC barcelone lui sera sans aucun doute profitable. Coutinho a 28 ans et encore de belles années devant lui. Sur sa dernière saison avec le Bayern, le Brésilien a joué 28 matchs, pour 11 buts et 9 passes décisives, de meilleurs chiffres en comparaison avec ceux de sa saison précédente à Barcelone, lors de laquelle il avait marqué à 11 reprises et délivré 4 passes décisives en 16 matchs.