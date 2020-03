Coutinho n'est pas indifferent à l'intérêt des Spurs

L'avenir de Coutinho est à nouveau lié à la Premier League. Cette fois-ci, à Tottenham, le club qui semble avoir le plus de possibilités de l'accueillir. Parce que l'été prochain, il ne semble pas non plus être le bienvenu à Barcelone.

Il est actuellement prêté au Bayern, mais tout porte à croire que le club bavarois n'élèvera pas l'option d'achat. Il n'y a pas non plus de place au Barça, qui a déjà cherché plusieurs possibilités pour l'année à venir.

L'un d'entre eux est Tottenham, qui pourrait s'attacher les services du Brésilien grâce à l'intérêt du club blaugrana pour Ndombele. L'attaquant pourrait être une monnaie d'échange pour son transfert.

Coutinho aurait pu déjà signer pour les Spurs par le passé, mais finalement l'opération n'a pas eu lieu.