Coutinho opéré avec succès

Philippe Coutinho a été contraint de se faire opérer. Le milieu de terrain brésilien du Bayern Munich a subi avec succès une opération à la cheville droite, comme l'a rapporté l'équipe allemande.

Coutinho a subi une opération qu'a permis de retirer des fragments articulaires de la cheville droite, il devra par conséquent rester au repos pendant deux semaines avant de démarrer son programme de rééducation.

@Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK