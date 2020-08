Coutinho passeur et double-buteur contre le Barça

S'il n'a pas célébré, Philippe Coutinho a tout de même réalisé une énorme performance contre le FC Barcelone, une équipe à laquelle il appartient toujours.

Prêté au Bayern Munich cette saison, le joueur brésilien était remplaçant contre le Barça mais est entré en jeu à la 75e minute de la rencontre à la place de Gnabry.

Seulement sept minutes plus tard, c'est lui qui délivre un délice de centre pour Robert Lewandowski, qui marquait le sixième but des Bavarois. Mais ce n'était pas encore terminé.

Philippe Coutinho vit son moment de gloire en inscrivant non pas un but mais deux en l'espace de quatre minutes (85e et 89e), sur des passes de Thomas Müller et Lucas Hernandez. Sans rancune ?