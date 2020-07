Coutinho pourrait finalement rester au Barça

Coutinho a prolongé son prêt avec le Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Néanmoins, il ne sera pas conservé par l'équipe de la Bavière, qui a déjà fait savoir qu'elle ne lèvera pas son option d'achat.

L'international auriverde n'aura pas d'autre choix que de retourner au Barça, où il est considéré comme indésirable. Plusieurs journaux sportifs évoquent un retour du milieu offensif en Premier League, où il est très courtisé par plusieurs géants.

Lors d'une interview auprès de 'TalkSport', son agent Kia Joorabchian, a prévenu le FC Barcelone : Coutinho pourrait finalement rester au Camp Nou la prochaine saison. Ce qui n'arrangerait pas les affaires du club blaugrana.

"Comme la Ligue des champions va se tenir jusqu'au 23 août, je pense qu'il sera difficile pour des joueurs comme Coutinho de s'engager pour un transfert jusqu'à cette date. Il a la Ligue des champions en ce moment et ils [Bayern Munich] doivent se qualifier pour le prochain tour, et ensuite il pourrait jouer contre Barcelone, croyez-le ou non. Après la Ligue des champions, ce n'est pas un secret qu'il veut revenir en Premier League s'il le peut. Il aime jouer en Premier League et il est adoré en Premier League, confie son agent. C'est l’une de ses priorités... mais il n'est pas non plus contre le fait de rester à Barcelone, donc il est très ouvert. Il y a beaucoup d'intérêt réel pour Philippe parce que c'est un grand joueur qui a eu un grand succès. Il y a toujours de l'intérêt."

Affaire à suivre...