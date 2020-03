Coutinho répond à Flick sur le terrain

Le duel entre le Bayern et Hoffenheim s'est terminé par un incident vraiment honteux de la part des supporters Bavarois. Mais avant cela, le Bayern a montré son grand niveau, et un joueur est sorti du lot, Philipe Coutinho. Le Brésilien a ainsi répondu à son entraîneur.

Avant la rencontre, Flick avait confirmé Coutinho dans le onze de départ du Bayern, et lui a demandé qu'il démontre -enfin- ses qualités et son talent sur le terrain. Le footballeur lui a répondu avec un doublé en 13 minutes et avec une grande performance. Flick doit être satisfait.

Lors des dernières semaines, le joueur avait connu un coup de mou, et ne faisait ainsi plus partie des plans de Flick. Le joueur qui n'a plus de place dans le Barça, devra tout faire pour reconquérir la confiance des Bavarois, et se faire une place dans l'équipe.

Néanmoins, le joueur prêté par le FC Barcelone a montré qu'il peut être décisif, il faut maintenant qu'il prouve qu'il peut le faire en continuité lors des prochains matches.