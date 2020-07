Coutinho reste au Bayern mais perd son salaire

La pandémie de coronavirus a obligé le football à reculer ses fins de saisons et aux clubs de modifier les fins de contrat des joueurs. Certains clubs ont dû travailler pour convaincre leurs joueurs de rester plus longtemps que prévu, ou négocier avec d'autres clubs pour prolonger les prêts.

Pour le Bayern Munich, tout s'est bien passé et Ivan Perisic, Alvaro Odriozola et Philippe Coutinho resteront pour la fin de saison et pour viser un titre de Ligue des champions au mois d'août.

Selon les informations de 'Bild', les trois joueurs auraient accepté de baisser leurs salaires de moitié pour les deux mois pendant lesquels ils resteront au sein de l'effectif d'Hansi Flick cet été.

Il ne faut pas oublier que le Bayern Munich a encore deux compétitions à jouer et qu'il aura besoin du plus de joueurs disponibles. Même si les joueurs ne sont pas titulaires, ils seront très importants pour permettre à Flick de faire tourner et de pouvoir répondre aux besoins de son équipe.