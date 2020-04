Coutinho se rapproche un peu plus de Chelsea

Si Philippe Coutinho quitte définitivement le FC Barcelone cet été, tout indique qu'il le fera pour rejoindre un club de Premier League, alors que le Brésilien insiste pour retourner dans le championnat anglais.

Après un an et demi difficile à Barcelone et une saison timide en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho est prêt à retourner dans le championnat où il avait démontré tout son potentiel.

Et selon les dernières informations de 'Sport', la destination la plus probable pour le moment serait Chelsea. L'international brésilien intéresserait les dirigeants Blues et pourrait tenter une nouvelle aventure à Londres.

Le média rapporte que le Barça et Chelsea auraient déjà débuté les négociations pour le transfert du joueur. Le Barça voudrait 90 millions d'euros pour le joueur mais les Blues voudraient essayer de négociers. Les dirigeants londoniens ne seraient pas non plus contre un prêt avec option d'achat.

L'opération reste encore un peu plus pour l'instant alors que l'entraîneur du Barça, Quique Setién, a même récemment évoqué la possibilité de voir le joueur rester la saison prochaine.