Coutinho se voit en Premier League selon son agent

Le Bayern Munich a choisi de ne pas rendre permanent le séjour du Brésilien en Bavière et il devra retourner au Camp Nou une fois la saison terminée selon les médias locaux.

Les dirigeants du Barça sont conscients que le rendement de Coutinho n'est pas celui espéré et sont décidés à arrêter les frais et à le céder cet été. Le problème est que le joueur de 27 ans n'est pas aussi apprécié qu'à l'époque où il brillait pour Liverpool et le Brésil.

En raison de son succès en Angleterre par le passé, le joueur espère désespérément un retour en Premier League, mais aucune des grandes équipes du championnat anglais ne semblent actuellement intéressées.

"Il souhaite à tout moment revenir en Premier League", a confé de son côté l'agent de Coutinho, Kia Joorabchian, dans des propos relayés par 'Marca'. "Ça pourrait être cette année. Nous ne savons pas."

Joorabchian n'a pas non plus exclu la possibilité que Coutinho reste prêté au Bayern pour une autre saison, mais cela reste un scénario assez peu probable.