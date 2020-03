"Coutinho serait la recrue parfaite pour Tottenham"

Philippe Coutinho serait un ajout "de classe mondiale" pour les Spurs, admet Darren Bent. L'ex-international anglais se demande tout de même su le club du nord de Londres est capable d'enrôler un tel talent.

Jose Mourinho devrait renforcer son effectif lors de la prochaine fenêtre de transfert. Plusieurs cibles de premier plan sont évoquées, Tottenham faisant partie des équipes qui ciblent le meneur de jeu international brésilien. Celui qui a tant brillé à Liverpool, mais qui s'est un peu perdu depuis son départ d'Angleterre en 2018.

Coutinho n'a pas eu l'impact escompté à Barcelone et a également manqué d'étincelle lors d'un prêt chez le géant allemand du Bayern Munich en 2019-20. Un retour en Premier League pourrait désormais être envisagé, Chelsea étant également intéressé par le Sud-Américain de 27 ans.

Bent pense que Tottenham devrait être dans la course pour obtenir sa signature, mais se demande si les Spurs sont capables de conclure un accord vu qu'ils n'ont pas pu attirer la star argentine Paulo Dybala lors du mercato de 2019. L'ancien attaquant des Spurs a déclaré à 'Football Insider' : "Coutinho, c'est définitivement celui que vous devez enrôler. Vous avez besoin de ce type de signatures chez vous parce que c'est à coup sûr quelqu'un d'excitant et qui peut faire de bonnes choses. C'est un joueur de classe mondiale et qui poussera les gens à prendre les Spurs au sérieux".

"Quand on se rappelle la saison dernière, on peut se demander s'ils étaient vairement en contacts avec les joueurs évoqués dans la presse ou était-ce de la poudre aux yeux pour apaiser la foule ? Mais évidemment, s'ils peuvent enrôler ce genre d'éléments, alors ça serait une énorme acquisition", a ajouté Bent.