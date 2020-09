Covid-19 : Al Hilal avec onze joueurs dont trois gardiens contre Al-Ahli

Ce mercredi se joue un match de phase de groupes de la Ligue des champions asiatique alors que la compétition est toujours grandement perturbée en raison de la pandémie de Covid-19.

Et l'une des équipes les plus touchées par cette situation est sans aucun doute celle d'un certain Bafétimbi Gomis, puisque 15 joueurs du groupe d'Al Hilal ont contracté le virus.

Le club saoudien avait rejoint la bulle à un groupe de 29 joueurs, mais tous ont petit à petit été testés positifs à la Covid. Une situation impressionnante, alors que l'AFC a refusé de reporter le match et aurait communiqué au club que, s'il ne jouait pas, il serait disqualifié.

Ainsi donc, le club va disputer ce soir sa rencontre contre le Shabab Al-Ahli de Dubaï avec un groupe de... 11 joueurs (dont trois gardiens de but). Tout juste de quoi composer une équipe, avec laquelle il faudra jouer pendant les 90 minutes de la rencontre.

La seule "bonne nouvelle" de la soirée pour Al Hilal, c'est que l'équipe est déjà qualifiée pour la phase suivante, et qu'une défaite ne supposerait pas une élimination de la compétition ce soir.